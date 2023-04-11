السلطات المغربية تحرم الرجاء من جماهيره

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قررت السلطات المغربية في مدينة أكادير إقامة مباراة الرجاء ضد فريق حسنية أكادير بدون حضور الجماهير.

ويلعب الرجاء ضد حسنية أكادير، يوم الأربعاء المقبل، برسم الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العرش المغربي.

وتقرر إقامة المباراة بدون الجماهير، لتفادي تكرار أحداث الشغب التي وقعت قبل أيام بين الفريقين في الدوري.

ويستعد الرجاء المغربي لمواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 22 من شهر أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

بينما تقام مباراة الإياب، يوم 29 من نفس الشهر على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.