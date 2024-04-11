مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة الاثنين المقبل بمناقشة تحديات التأمين الصحي

يستأنف مجلس الشيوخ نشاطه بعقد جلسات يومي ١٥ و١٦ أبريل من الشهر الجاري، حيث يتضمن جدول الأعمال التصديق على مضابط الجلسات السابقة، وطرح مجموعة من طلبات المناقشة العامة، منها مناقشة سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي.

كما يناقش الأعضاء على مدار يومين عدد من تقارير اللجان، منها تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة بإنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد، وتقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بإعادة تشغيل سوق مدينة ١٥ مايو - جنوب القاهرة كسوق جملة للفاكهة والخضراوات.

وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري من الاقتراح برغبة بتصميم دراسة قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بكليات الزراعة في جامعات مصر المختلفة.