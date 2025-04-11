مسؤولة أمريكية: نشر وثائق اغتيال مارتن لوثر كينج وروبرت كينيدي قريبا

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس إن الوثائق المتعلقة باغتيالي عام 1968 لأيقونة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج جونيور والسناتور روبرت ف. كينيدي ستنشر قريبا حيث يعمل أكثر من 100 شخص "على مدار الساعة" لمسحها ضوئيا.

وأوضحت جابارد إن الوثائق كانت في صناديق في المخازن لعقود.

وأضافت:"يعمل لدي أكثر من 100 شخص على مدار الساعة لمسح الأوراق المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت ف. كينيدي، وكذلك اغتيال مارتن لوثر كينج جونيور... لم يتم مسحها ضوئيا أو رؤيتها من قبل. سنكون على استعداد لنشرها هنا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وعندما سأل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجل كينيدي، وزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور، الذي كان حاضرا الاجتماع أيضا، عن النشر الوشيك للوثائق، قال:"أنا ممتن جدا لك يا سيادة الرئيس".

وسأل ترامب جابارد عما إذا كان وزير الصحة لديه أي مخاوف بشأن نشر الوثائق.

قالت جابارد: "كان رده: 'انشروها. العالم بحاجة إلى معرفة الحقيقة'".

وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا في يناير الماضي بعد توليه منصبه يدعو إلى الإفراج عن الوثائق الحكومية المتعلقة بالاغتيالات.