تمكنت مباحث المصنفات، من ضبط شخص يدير شركة للإنتاج الفنى دون ترخيص في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية إنشاء وإدارة شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لشركة للإنتاج الفنى "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، ويبث من خلالها قناة على يوتيوب دون ترخيص من الجهات المختصة.

وتحوى الشركة أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة تستخدم لبث القناة المشار إليها وإدارة استوديو تسجيل صوتى داخلى بالشركة.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المتهم وبتفتيش مقر الشركة عثر على (وحدة معالجة مركزية محملة ببرامج أنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة، مايك صوت للتسجيل داخل الإستوديو، فلتر هواء لتنقية الصوت أثناء التسجيل الصوتى بالاستوديو، كارت صوت يستخدم فى أعمال التسجيل) وبمواجهة المتهم اعترف بإنشاء وإدارة الشركة بقصد التربح غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.