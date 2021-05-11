رئيس قناة السويس: مشروع التوسعة الجديدة لتفادي ما حدث لسفينة إيفرجيفين

استعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك على هامش فعاليات افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس.

وأضاف ربيع، خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات بهيئة قناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توسعة وتغيير الأعماق لتحسين الملاحة وتفادي ما حدث بحادث السفينة الجانحة، لافتًا إلى تنفيذه خلال 24 شهرا.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، وعدد من الوزراء والمسؤولين.