 الاتحاد الأوروبي: أكثر من 4.6 مليون لاجئ من أوكرانيا عبروا إلى الدول المجاورة - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: أكثر من 4.6 مليون لاجئ من أوكرانيا عبروا إلى الدول المجاورة

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 مايو 2022 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2022 - 10:01 ص

أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل بوينو، أن أكثر من 4.6 مليون لاجئ من أوكرانيا عبروا إلى الدول الأعضاء المجاورة.

وقال بوينو -في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء- إنه "منذ بداية العملية العسكرية الروسية، حشد الاتحاد الأوروبي موارد هائلة لمساعدة الفارين من الحرب، من مواطنين أوكرانيين أو مقيمين بصورة شرعية، وتم تخصيص أكثر من 20 مليار يورو لمساعدة هؤلاء اللاجئين للحصول على الإعانة والمأوى والطعام".

وأضاف "بما أن المواطنين الأوكرانيين استفادوا قبل اندلاع الحرب من الإعفاء من التأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي، فبإمكانهم أيضًا التنقل بحرية ضمن حدوده، وسوف يستمر الاتحاد في إظهار تضامنه الكامل مع اللاجئين من الحرب".

كانت المنظمة الدولية للهجرة قد قدرت فرار أكثر 5.6 مليون أوكراني إلى خارج البلاد، منذ اندلاع العمليات العسكرية بين موسكو وكييف في فبراير الماضي.


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