

وصف عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، عملية اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بأنها حادث أليم وجريمة كبرى واغتيال متعمد.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة "etc"، مساء الأربعاء، أن من أطلق الرصاص على أبو عاقلة هو قناص تعمد قتلها، مشيرًا إلى أن موقع الرصاصة يؤكّد أنها غير طائشة كون الشهيدة كانت ترتدي الخوذة والسترة الواقية، ومدون عليها كلمة صحافة باللغة الإنجليزية، بينما جاءتها الرصاصة في منطقة بين الخوذة والسترة.



وأضاف أنّ أبو عاقلة كانت من الصحفيين المعروفين، وكانت تتحلى بالنشاط وتنقل الحقيقة والواقع، مؤكّدًا أن (الاحتلال) الإسرائيلي يحاول التغطية على جرائمه ولا تريد أن يُظهر أحدٌ الوقائع المؤلمة والجرائم البشعة التي يرتكبها.