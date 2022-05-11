اليابان تلغي إلزامية الكمامات في الهواء الطلق مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، اليوم الأربعاء، إن ارتداء الكمامات في الهواء الطلق للحماية من فيروس كورونا ليس ضروريًا مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك مع اقتراب فصل الصيف وزيادة خطر الإصابة بضربة شمس.

وأضاف ماتسونو، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الحكومة ستواصل مراجعة تدابير مكافحة الفيروسات أثناء مراقبة وضع كورونا في البلاد والتشاور مع الخبراء الطبيين.

وأوضح "نوصي بأن يخلع المواطنون الكمامات في الخارج شرط التزامهم بمسافة كافية خاصة عندما تكون درجات الحرارة والرطوبة مرتفعة".

واستقر عدد الإصابات في اليابان، وتدرس الحكومة المزيد من تخفيف ضوابطها الحدودية لتتماشى مع تلك الموجودة في مجموعة الدول السبع الأخرى.