أدان الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، أثناء قيامها بالتغطية الصحفية لنقل جرائم هذا الاحتلال في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وذكر الاتحاد العام - في بيان مساء اليوم الأربعاء - أن هذه الجريمة الشنعاء بحق الصحافة والصحفيين تؤكد بشاعة هذا الكيان الغاشم وما يقوم به من إرهابٍ وجرائمَ بحق المدنيين والصحفيين، مخترقًا في سلوكه منذ تاريخ نشأته إلى الآن ودون أدنى ضمير الاتفاقات الدولية كافة، ومواثيق الشرف، وقوانين حقوق الإنسان، والأعراف الدولية المتبعة مع المراسلين الإعلاميين والصحفيين.

وطالب الاتحاد، الحكومات العربية بالقيام بدورها، واتخاذ الخطوات التي من شأنها حماية حقوق الشعب الفلسطيني البطل، والدفاع عن مقدراته وعلى رأسها مدينة القدس العربية، وضرورة إجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة، وتقديم الجناة إلى المحاكمة العاجلة، والقصاص لشهيدة الصحافة الراحلة شيرين أبو عقلة.

وأكد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وقوفه الكامل وغير المشروط وفقًا لثوابت الضمير الثقافي والسياسي العربي الحر، والتزامًا بنظامه الأساس مع الشعب الفلسطيني المناضل حتى تقوم الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على أراضيها التاريخية وعروسها القدس الشريف، قبلة العروبة، ومهد الرسالات السماوية.

وتقدم الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي بخالص التعازي إلى الشعب الفلسطيني البطل، وإلى أسرة الشهيدة الراحلة راجيًا من الله أن يتغمدها برحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.