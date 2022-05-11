الإعلام الرسمي الفلسطيني ينعي الصحفية شيرين أبو عاقلة

نعى المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف المراسلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانه على جنين.

وأضاف عساف- في بيان صحفي، اليوم /الأربعاء/- أن هذه جريمة نكراء جديدة يرتكبها الاحتلال، وتعد استهداف مباشر للصحفيين، إذ استشهدت شيرين أبو عاقلة رغم ارتدائها درع الصحافة ووضوح هويتها ووظيفتها الميدانية.

ويمثل الوزير عساف كافة مؤسسات الإعلام الرسمي الفلسطيني (تلفزيون فلسطين ووكالة وفا وصحيفة الحياة الجديدة وصوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر وقناة مساواة).

وكانت شيرين أبو عاقلة (53 عامًا)، وهي واحدة من أشهر المراسلات الفلسطينيات، أصيبت برصاصة في الرأس خلال اقتحام الاحتلال لجنين في الليل قبل أن يُعلن استشهادها صباح اليوم، ولم يحمها درعها الواقي، إذ جاءت الإصابة مباشرة في الرأس حسب مصادر فلسطينية.