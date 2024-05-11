تعرف على أبرز فعاليات قصور الثقافة هذا الأسبوع

- انطلاق ملتقى تراث جمعيات الجنوب وعرض "ليالي المحروسة" مجانا بالسامر

تشهد الأجندة الأسبوعية لهيئة قصور الثقافة هذا الاسبوع، عددا مكثفا من الفعاليات الثقافية والفنية، وتلتي تستمر حتى الخميس 16 مايو، في إطار برامج وزارة الثقافة.

* الملتقى الأول لتراث جمعيات الجنوب بالقاهرة

تنطلق اليوم السبت، فعاليات الملتقى الثقافي الأول لتراث جمعيات الجنوب، بعنوان: "الجنوب مهد الحضارة القديمة"، بمتحف الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة.

والملتقى تنظمه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، ويتضمن مجموعة اللقاءات التثقيفية، والمعارض الفنية والورش الحرفية وعروض الفنون الشعبية، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الثقافية بمحافظات أسوان، وقنا، والبحر الأحمر ويستمر حتى 13 مايو الحالي.

* ورشة "ابدأ حلمك" بالإسكندرية

وتبدأ بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، اعتبارا من غد الأحد، فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" في مجال الدراسات السينمائية الحرة، يحاضر بها الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور أشرف محمد أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، وتستمر حتى 18 مايو.

* عرض "ليالي المحروسة" على مسرح السامر

يستقبل مسرح السامر غد الأحد، العرض المسرحي "ليالي المحروسة" في أولى عروضه المجانية، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، ضمن مشروع "مسرحة المناهج" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، ويستمر حتى الخميس 16 مايو.

وتواصل هيئة قصور الثقافة تقديم العروض المسرحية بالموسم الحالي، بجميع الأقاليم الثقافية بالمجان.

كما تنظم هيئة قصور الثقافة، عددا من اللقاءات التثقيفية والأدبية احتفالا باليوم العالمي للصحافة أهمها ندوة بعنوان: "أعلام الصحافة" مساء غد الأحد بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

وفي محافظة أسيوط يشهد قصر ثقافة ديروط، الأربعاء المقبل لقاء لمناقشة كتاب "الإعلام وقضايا المجتمع" تأليف د. ماجي الحلواني.

ومن ناحية أخرى، تواصل قصور الثقافة احتفالات شم النسيم وعيد العمال من خلال برنامجها المكثف داخل القاهرة والمحافظات، هذا بجانب الورش الأدبية والأمسيات المقامة بحضور كبار الشعراء والأدباء، واللقاءات التثقيفية التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدد من القضايا المتنوعة.