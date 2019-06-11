في الأيام القليلة الماضية أصبح الليمون محط أنظار الجميع، وذلك بسبب ارتفاع سعره في السوق، حتى وصل إلى 100 جنيه، وتستخدم ثمرة شجرة الليمون في الطبخ، وفي إعداد بعض الحلويات أو يمكن تناولها طازجةً كما هي لمن يحب ذلك، كما يمكن عمل عصير الليمون ويستخدم في عدة أغراض.



وكان لليمون ظهور آخر واستخدام في العديد من الأعمال، الفنية والأمثال الشعبية والألعاب التراثية للأطفال الصغار.



وفي هذا التقرير تستعرض «الشروق» أبرز الأعمال التي ظهر فيها الليمون.



الأمثال الشعبية:



*العدد في الليمون:



اشتهر في مصر قديمًا مقولة شعبية تقول "العدد في الليمون"، بمعني أنك لو أردت الحصول على عدد كبير من سلعة معينة مقابل ثمن مادي بخس فسيكون غرضك في الليمون.



*لمونة في بلد قرفانة:



وهو مثل يدل على الأشخاص المتكبرين، فكانوا قديمًا يصفون أصحاب الشخصيات المتكبرة بأنهم مثل الليمون في بلد كاد أهلها أن يملوا من كثرة التعب.



*دوخيني يا لمونة:



تستخدم هذة المقولة للدلالة على التعب والشقاء في بلوغ هدف ما أو تحقيق مطلب، فيقول كناية عن هذا التعب الذي حدث له من قبل الآخرين "دوخيني يا لمونة" فإذا ذكر هذا المقطع فهم السامع مدى العناء الذي يحكي عنه.



الأغاني:



* يا ما زقزق القمري على شجر الليمون:



غنى المطرب ماهر العطار أغنية "يا ما زقزق القمري على شجر الليمون" من كلمات سيد حجاب، وألحان إبراهيم رجب، ويصف من خلالها القمري وهو عصفور كناري جميل الصوت حلو المنظر رشيق، ويشتهر بسكناه في شجر الليمون، ويزقزق عليها ويصدح مغردًا في الطبيعة، وحيث تجتمع عناصر سحر الطبيعة مابين خضرة شجر الليمون وإصفرار الثمار وزقزقة القمري بصوته الجميل العذب.





* فوق غصنك يا لمونة:



استخدم فريد الأطرش الليمونة لتشبيهها بزوجته أوحبيبته في أكثر من أغنية قائلًا: "يا لمونة يا حياتي... يا رفيقة ذكرياتي"، وغني أيضًا: "باكتب على ورق الليمون.. صعب البعد.. ما بيهون".





*دوخيني يا لمونة دوخيني:



غنت الفنانة سعاد حسني أغنية "دوخيني يا لمونة دوخيني" في استعراض خلال فيلم"صغيرة علي الحب".





*دوخيني يا لمونة:



مسلسل إذاعي، رمضان 2018 ، بطولة ياسمين عبد العزيز و الفنان كريم محمود عبد العزيز، "دوخيني يا لمونة.. مرجحيني يا لمونة".





*ليفيني يا لمونة يا لمونة:



وفي مشهد كوميدي بين علي ربيع وويزو، خلال حلقات مسرح مصر، خرج على ربيع عن النص وطلب من ويزو أن تغني وتقول بطريقة كوميدية "ليفيني يا لمونة يا لمونة... ليفيني بالليفة والصابونة".





* شجر الليمون:



تعتبر أغنية شجر الليمون من أوائل الأغنيات التي قدمها محمد منير، في عام 1981 من ألبوم "شبابيك"، ويقول"شجر الليمون دبلان على أرضه .. شجر الليمون دبلان على أرضه"، حيث تتميز بالحزن إذ يصور أحزانه تترافق مع ذبول أوراق أشجار الليمون، وكأن شجرة الليمون تحزن لحزن الشاعر، وهي من مفردات الطبيعة الجميلة التي تميز رائحة الربيع عند شم أزهارها أثناء التفتح والإثمار.





* آه يا لموني يا لموني:



تغني الفنانة شادية مع مجموعة الكورال المرددة خلفها وسط أشجار الليمون المثمرة أغنية "آه يا لاموني يا لاموني يا لاموني"، كلمات فتحى قورة، وألحان محمود الشريف و منير مراد





*فرقة رضا:



قدمت فرقة رضا إستعراض شعبي، وتمثيل مع الإيقاع لإحدى فتيات الفرقة بشكل استعراضي فكاهي إلى حد كبير تنشد: "يا با يابا ع اللمونة ... يا با يابا ع اللمونة، وآدي مشية المجنونة ... يا با يابا ع اللمونة"



فكان سبب هذة الأغنية هو عادة الجنون في الموروث الشعبي ونداءات الباعة، ويرجع لجنون أسعار الليمون، ففارق السعر كبير جدًا بين الانخفاض في مواسمه، والارتفاع في غير مواسمه، ما جعل الشعب يحكم عليه بالجنون، يقصدون جنون الأسعار بين الارتفاع الشديد، والهبوط المفاجئ، كما هو الفرق شاسع بين سلوك العاقل وسلوك المجنون الذي لا يدري بسلوكه.





*وأنا عاصر على نفسي لمونة:



غنى الفنان تامر حسني، عام 2010، في فيلم نور عيني، مقطع عن الليمون، وهو يصف به الحالة النفسية للبنات ويقول "وأنا عاصر على نفسي لمونه.. بستحمل وبقول مجنونة".



