وفد تركي رفيع يصل ليبيا في زيارة غير معلنة

وصل وفد تركي رفيع المستوى يضم وزير الدفاع، خلوصي أكار، ووزير الخارجية، مولود تشاووش أغلو، اليوم الجمعة، إلى ليبيا في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.



ويزور الوفد التركي رفيع المستوى ليبيا بتعليمات من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل قمة زعماء "الناتو" المقرر عقدها في 14 يونيو الجاري، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.



وأوضحت الوكالة أن الوفد يضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيس الاستخبارات ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية ومتحدث الرئاسة.



وذكرت "الأناضول" أن أكار قبل زيارته لليبيا التقى مع نظيريه البريطاني، بين واليس، والإيطالي، لورينزو جويريني، في جزيرة صقلية الإيطالية.



وذكرت الوكالة أن أكار بحث مع واليس وجويريني العلاقات بين الدول الثلاث في مجالي الدفاع والأمن إضافة إلى قضايا إقليمية.