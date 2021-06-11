 السيسي: أؤكد اعتزازي الدائم بعلاقات مصر والسعودية الرسمية والشعبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي: أؤكد اعتزازي الدائم بعلاقات مصر والسعودية الرسمية والشعبية


نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 6:37 م | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 6:49 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتزازه الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي.

وعلق الرئيس السيسي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، مساء الجمعة، على لقائه بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قائلا: "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين، كما توافقت الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وتابع: "وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

 

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