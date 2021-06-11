 «أمازون» تواجه غرامة بقيمة 425 مليون دولار في أوروبا - بوابة الشروق
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«أمازون» تواجه غرامة بقيمة 425 مليون دولار في أوروبا


نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 12:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 12:49 ص

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن لجنة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي اقترحت تغريم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم بأكثر من 425 مليون دولار.

ونقل موقع "داو جونز" الإخباري الأمريكي عن مصادر مطلعة القول، إن الغرامة تتعلق باتهام أمازون بانتهاك قانون حماية البيانات العامة في أوروبا، وجمع واستخدام بيانات شخصية للأفراد.

وأشارت وكالة "بلومبرج"، إلى أن شركة خدمات الحوسبة السحابية أمازون ويب سيرفسز التابعة لمجموعة أمازون ليست جزءًا من هذه القضية.

ولكي يتم فرض هذه الغرامة يجب موافقة سلطات حماية الخصوصية والبيانات الأخرى في الاتحاد الأوروبي عليها، وهو ما قد يستغرق شهورا وقد يؤدي إلى زيادة الغرامة أو تقليلها.

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