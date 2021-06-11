قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل مستمرة في المراوغة والمناورة والألاعيب على أمل ابتلاع الأرض وتسكينها، والقضاء على إحساس الفلسطينيين بوطنيتهم وهويتهم، وفرض ثقل اليد الإسرائيلية عليهم.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء لبرنامج «60 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المواجهة المستمرة بين فلسطين وإسرائيل لن تحقق الهدف النهائي، منوهًا إلى أنها ستعقد الأمور وتجعل النتيجة صفرية.

وأشار إلى اطلاعه على مسار التفاوض مع إسرائيل منذ اتفاقيات «كامب ديفيد» عام 1978، مسلطًا الضوء على لقاء حضره بين عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، ورئيس وزراء إسرائيل إسحاق شامير، بحضور بنيامين نتنياهو الذي كان نائبًا لوزير الخارجية الإسرائيلي وقتها.

وأوضح أن اللقاء انعقد في أحد الفنادق أثناء مؤتمر مدريد في 27 و28 أكتوبر لعام 1991، متابعًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال لـ«موسى»: «سوف أتفاوض مع الفلسطينيين لعشرة أعوام ولن يأخذوا مني شيئًا».