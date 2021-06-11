باحثون صينيون يعلنون اكتشاف سلالات جديدة من فيروسات كورونا في الخفافيش

قال باحثون في الصين إنهم اكتشفوا مجموعة جديدة من فيروسات كورونا في الخفافيش تشبه فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

وأضاف الباحثون، في دراسة أوردتها دورية سيل العلمية، مقرها في الولايات المتحدة، أنهم جمعوا عينات من الخفافيش الصغيرة التي عاشت في الغابات في مقاطعة يونان بين مايو 2019 ونوفمبر 2020، وتألفت العينات من البول والبراز ومسحات الفم.

وتابع الباحثون: "في المجموع، قمنا بتجميع 24 جينومًا جديدًا لفيروس كورونا من أنواع مختلفة من الخفافيش، بما في ذلك أربعة فيروسات (سارس- كوفيد-2) مثل فيروسات كورونا".

وأشار الباحثون إلى أن إحدى السلالات المأخوذة من أنواع خفافيش تحمل تشابهًا قويًا بشكل خاص مع كوفيد-19، على الرغم من وجود اختلافات في البروتين الشائك الذي تستخدمه الفيروسات لربط الخلايا التي تصيبها.

وتأتي الدراسة وسط مطالبات دولية واهتمام متزايد بأصل جائحة كوفيد-19.