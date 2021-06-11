جونسون يدعو الدول للسعي لتعاف اقتصادي بمشاركة أكبر للمرأة

اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة ضرورة أن تدعم مجموعة السبع الكبرى تعافيا اقتصاديا من جائحة فيروس كورونا بـ "مشاركة أكبر للمرأة".



ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن جونسون قوله إن مواطني دول مجموعة السبع "يريدون منا أن نتأكد من أننا نتغلب على الوباء معا وأننا نناقش كيفية عدم تكرار ما شهدناه مطلقا ".



وقال رئيس الوزراء البريطاني: "لكننا نقوم أيضا بإعادة البناء بشكل أفضل معا وإعادة البناء بالاهتمام بالبيئة بشكل أكثر وإعادة البناء بشكل أكثر عدلا وأكثر مساواة.. وبطريقة أكثر حيادية بين الجنسين وربما بدور أكبر للمرأة".