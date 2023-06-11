وزير الأوقاف الفلسطيني: أولى رحلات الحجاج من قطاع غزة تنطق صباح غد الاثنين

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، مساء اليوم الأحد، أن أولى رحلات الحجاج من قطاع غزة ستنطلق صباح غد الإثنين، وتستمر على مدى أربعة أيام متتالية، بواقع ثلاث رحلات يوميا، باستثناء اليوم الأخير الذي ستكون فيه رحلتان فقط.

وقال البكري - الذي وصل إلى قطاع غزة لوداع الحجاج - إنه تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة حجاج القطاع بسهولة ويسر من معبر رفح البري إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز بن سعود في جدة ومن ثم إلى مكة، والبالغ عددهم 2508 (من أصل 6600 حاج وحاجة حصة دولة فلسطين).

وأعرب البكري عن شكره للمملكة العربية السعودية والسلطات المصرية على تسهيل سفر حجاج غزة وتذليل كافة الصعاب وتقديم شتى الخدمات لهم، كما شكر المملكة العربية السعودية على تكرمها بمكرمة خادم الحرمين الشريفين باستضافة ألف من أهالي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وأضاف أن "الوزارة شكلت عددا من اللجان بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج، كلجنة الوعظ والإرشاد، واللجنة الإعلامية، واللجنة الطبية، ولجنة التسكين، ولجنة المواصلات، وغيرها من اللجان، بالإضافة إلى لجنة استقبال الحجاج التي ستكون باستقبالهم في مطار الملك عبد العزيز في جدة فور وصولهم"، مبينا أنه سيكون مع كل حافلة واعظ، بدءا من المغادرة من قطاع غزة حتى الوصول إلى مكة لشرح مناسك الحج والعمرة والرد على أسئلة واستفسار الحجاج ومرافقتهم في عمرة القدوم وكافة مناسك الحج.