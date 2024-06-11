مقتل نائب رئيس مالاوي في حادث تحطم طائرة

قتل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما في حادث تحطم طائرة كانت تقله.

وأعلن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على الطائرة العسكرية التي كانت تقل تشيليما برفقة تسعة آخرين، والتي كانت قد فقدت منذ أمس الاثنين، في غابة تشيكانجاوا شمال العاصمة ليلونجوي.

وقال تشاكويرا في خطاب متلفز إنه لم ينج أحد ممن كانوا على متن الطائرة المدمرة بالكامل.وتحدث عن مأساة مروعة وأعرب عن تقديره لتشيليما كسياسي وإنسان مثالي.

وكان تشيليما ومرافقوه قد أقلعوا من ليلونجوي صباح أمس الاثنين، ولكن نظرا للطقس السيئ أوصت سلطات التحكم الجوي بعودة الطائرة إلى العاصمة مرة أخرى قبل وقت قصير من هبوطها في وجهتها. ثم فقد الاتصال اللاسلكي مع الطيارين واختفت الطائرة من على الرادار.

لا يزال سبب تحطم الطائرة غير واضح حتى اليوم الثلاثاء. وقال تشاكويرا، الذي كان قد استخدم ذات الطائرة المنكوبة فى رحلة قبل فترة قصيرة من الحادث :"لقد حدث خطأ مروع في هذه الطائرة".

وكان تشيليما (51 عاما) يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر 2025.