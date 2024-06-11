بلينكن ولابيد يناقشان المقترح الخاص بتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بزعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، وذلك على هامش جولته التي يجريها بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان مساء اليوم، إن المناقشات تطرقت إلى مقترح الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة، كجزء من صفقة التبادل التي تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأشار المتحدث إلى أن «إثناء بلينكن على الاقتراح الإسرائيلي وشدد على ضرورة أن تقبله حماس دون تأخير»، مؤكدًا أن «الاقتراح سيعزز أمن إسرائيل على المدى الطويل».

وبدأت الولايات المتحدة أمس، مسعى جديداً لتحريك صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وإبرام اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وحركة «حماس».

ووصل بلينكن بعد ظهر أمس إلى إسرائيل في مستهل جولة في المنطقة، وتوجه فوراً للقاء نتنياهو لبحث صفقة غزة معه، علماً بأنه بحث الموضوع ذاته مع الرئيس السيسي، وسط تأكيد على «توافق» مصر والولايات المتحدة على تكثيف جهود وقف النار.

وأعلنت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، أمس، تمسكهما بشروطهما لقبول أي مقترح لوقف النار، وأن يتضمن أي اتفاق «وقفاً دائماً للعدوان (الإسرائيلي) وانسحاباً شاملاً من القطاع».