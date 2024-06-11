أقيم منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "ولاد رزق" داخل قاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بحضور جميع أبطال الفيلم.

حرص على حضور المؤتمر كل من الفنانين أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، المؤلف صلاح الجهيني، والمخرج طارق العريان.

وقال الفنان أحمد عز على هامش المؤتمر: "مصر والسعودية بلد واحد ولا يوجد فرق بينهما. عندما نسافر إلى هناك نشعر أننا في بلدنا الثاني. شكراً للهيئة العامة للترفيه على كل ما قدمته في دعم الفيلم وإخراجه بهذا الشكل الرائع."

ويشهد فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" مشاركة عدد من الفنانين الجدد الذين لم يتواجدوا في الجزأين الأول والثاني، وعلى رأسهم آسر ياسين، علي صبحي، أسماء جلال، أحمد الرفاعي، فيدرا، والملاكم تايسون فيوري. فيما يغيب عن الأحداث الفنانان أحمد الفيشاوي وأحمد داود، بينما يظهر النجمان كريم عبد العزيز وأحمد فهمي كضيفي شرف، وكذلك رزان مغربي.