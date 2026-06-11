مايكل أوين: فرنسا الأوفر حظا للفوز بكأس العالم 2026

يرى مايكل أوين، نجم منتخب إنجلترا السابق، أن منتخب فرنسا هو المرشح الأوفر حظًا للتتويج ببطولة كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نسخة العالم الحالي من بطولة كأس العالم 2026، بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 في العاشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب أزتيكا، بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، في تكرار لمباراة افتتاح نسخة 2010، والتي جمعت بين المنتخبين.

وقال مايكل أوين في تصريحات نقلتها صحيفة «مترو» البريطانية: «أعتقد أن المنتخب الفرنسي هو الأفضل على المستوى الفردي، فعندما تنظر إلى لاعبيه، تجدهم متفوقين بمراحل على أي منتخب آخر من حيث المهارات الفردية».

وأضاف: «إذا لعبوا كفريق واحد، فسيكونون الأفضل، وربما الأوفر حظًا للفوز، أتوقع فوز فرنسا، ووصول إنجلترا إلى ربع النهائي أو نصف النهائي، وألمانيا الحصان الأسود».

وأتم: «أعتقد أن إنجلترا ستصل إلى ربع النهائي أو نصف النهائي على أفضل تقدير، لكن لديّ شعور قوي بأن ألمانيا قد تحقق نتائج جيدة».

ويخوض المنتخب الفرنسي منافسات كأس العالم 2026، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات العراق والنرويج والسنغال.