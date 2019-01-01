التعليم تصدر كتاب دوري لقبول المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة

أصدر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم كتاب دورى رقم ٦ بتاريخ 11 يوليو2019 لجميع المديريات التعليمية لقبول كافة اوراق المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم أول أ وكذا للمتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم اول.

وكذلك من الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات لكلتا الوظيفتين لمدارس التعليم الأساسى طالما تم استيفاء الاشتراطات المقررة من الأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك بناء على تعديلات قانون التعليم الاخيرة الصادرة برقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ واستجابة لشكاوى المعلمين إزاء قيام بعض المديريات برفض أو عدم قبول أوراق بعض المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة من حملة دبلومات المعلمين والمعلمات.

وقد وجه عمر الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى إصدار القرار التنفيذى بشأن منح أحقية لشاغلي وظائف معلم خبير وكبير معلمين فى التقدم لشغل وظيفة مدير ووكيل ادارة تعليمية حالما استيفائهم كامل الشروط الأزمة لشغل تلك الوظيفة.