الادعاء الإيطالي يحقق في ما يتردد عن حصول حزب الرابطة على تمويل روسي

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن الادعاء الإيطالي يحقق في ما يتردد عن تمويل روسي غير قانوني لحزب الرابطة الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وأفادت وكالتا انسا وادنكرونوس الإيطاليتان بأن الادعاء في ميلانو يحقق في احتمالية حدوث جريمة " فساد دولي" ، كما أنه أجرى بالفعل بعض التحقيقات.

واتهم موقع باز فيد أحد مساعدي سالفيني بمناقشة ترتيبات تمويلية غير قانونية مع مسؤولين روس.

وقال الموقع إنه لديه تسجيل للقاء تم في 18 أكتوبر الماضي بين جيانلوكا سافويني المتحدث السابق باسم سالفيني وخمسة آخرين، إيطاليان وثلاثة روس.

ويمكن من خلال التسجيل سماع الحاضرين وهم يناقشون بيع نفط من شركة طاقة روسية لشركة ايني الإيطالية، في صفقة كان المفترض أن يحصل منها حزب الرابطة على نسبة سرية تبلغ 4% تقدر" بعشرات الملايين من الدولارات".

قال سالفيني في نفي جديد على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إنه لم يحصل على شيء من موسكو، مضيفا أن كل ما حصل عليه من الرحلات لروسيا " دمى روسية ولعب ماشا اند ذا بير لأبنتي".

ويشتهر سالفيني بإعجابه بروسيا، وأعرب أكثر من مرة عن إعجابه بالرئيس الروسي فلادمير بوتين، كما أدان العقوبات المفروضة على روسيا.

وأشاد بوتين خلال حوار الأسبوع الماضي مع صحيفة كوريري ديلا سيرا " بالتوجه المرحب لسالفيني تجاه دولته"، كما أنه نفى التدخل في سياسات الدول الأخرى.