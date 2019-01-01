صحيفة مجرية: هل كانت الأخطاء الأخيرة لميركل بسبب الارتجاف؟

علقت صحيفة "ماجيار نيمزيت" المجرية على تعرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مجددا، لنوبة ارتجاف، أمس الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة خلال 3 أسابيع، قائلة اليوم: "لا نعرف إلى متى تعيش السياسية بنوبات الارتجاف هذه".

وتساءلت الصحيفة: "هل يمكن أن تكمن أسباب القرارات الخاطئة التي اتخذتها ميركل حتى الآن، في هذا النطاق؟ هل من الممكن أن يكون سعيها الشخصي من أجل ترشيح اليساري فرانس تيمرمانس، لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، وامتناعها عن التصويت، (في المجلس الأوروبي) لصالح رفيقتها في الحزب، أورزولا فون دير لاين، علامات تبوح بإصابتها بهذه النوبات؟".

ورأت الصحيفة أنه "على شخصيات قيادية واقعية مسؤولة أن تتقدم لميركل بنفس النصيحة التي يمكن أن يسديها أي إنسان ذو نية طيبة لإحدى قريباته اللاتي تعاني من الإرهاق، ألا وهي أنه من المناسب الآن لميركل، وبعد هذا العمل على مدى عقود أن تستريح".

وكانت ميركل قد تعرضت مجددا لنوبة ارتجاف طالت جميع جسمها، وذلك أثناء استقبالها رئيس الوزراء الفنلندي بمراسم عسكرية في برلين أمس الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة خلال نحو ستة أسابيع.

وقالت ميركل في المؤتمر الصحفي مع رينه أمس: "لا تقلقوا علي"، مضيفة: "أنا على قناعة تامة بأني قادرة على أداء مهامي بشكل جيد".

وبررت ميركل نوبة الارتجاف، الثالثة خلال 3 أسابيع، بأنها "لا تزال في مرحلة استيعاب" النوبة التي أصابتها منتصف يونيو خلال استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، وقالت إن هذه المرحلة لم تنته بعد، "ولكن هناك تقدم".

وردا على سؤال عما إذا كان من حق الرأي العام، بعد تكرار ارتجافها للمرة الثالثة خلال بضعة أسابيع، أن يعلم ما إذا كانت المستشارة بحالة صحية جيدة، أجابت ميركل بتحفظ: "أعتقد أن تصريحاتي اليوم لهذا السبب"، مشيرة إلى أنها بصدد استيعاب الارتجاف الأول، وأضافت: "أعتقد بأن الارتجاف سيذهب يوما ما بالشكل الذي جاء به، ولكن الوقت لم يحن بعد".