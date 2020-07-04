الكويت تسجل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتخطى 54 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 54 ألفًا و58 في البلاد.

وأشارت «الصحة الكويتية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إلى تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 386.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 747 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء إلى 43 ألفًا و961.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 560 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 12 مليون إصابة.