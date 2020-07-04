عمان تسجل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 1083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 54 ألفًا و697 في البلاد.

وأشارت «الصحة العمانية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إلى تسجيل أربع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 248.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1030 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 35 ألفًا و255.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 560 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 12 مليون إصابة.