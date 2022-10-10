قوات إسرائيلية تخلي منزل عائلة من القدس لتسليمه للمستوطنين

اقتحم المستوطنون منزل عائلة صب لبن في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس وسيطروا عليه، بعد مداهمة القوات الإسرائيلية له وإخلائه من أصحابه واعتقال المتضامنين معهم.

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية معززة بالوحدات الخاصة، نصبت حواجز عسكرية عند مدخل عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، وقامت بحصار منزل وعقارات بملكية عائلة صب لبن.

واقتحمت الشرطة المنزل وشرعت تحت التهديد السلاح بإخلاء أفراد العائلة بعد أن أجبرتها على تفريغ محتوياته، تمهيدا لتسلميه للمستوطنين بقرار صادر عن محكمة إسرائيلية.

يذكر أن "دائرة الإجراء والتنفيذ" حددت الفترة الواقعة ما بين 28 حزيران حتى 13 يوليو، لإخلاء العائلة من منزلها.

وجاء قرار الإخلاء بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا سابقا بإنهاء عقد الإيجار المحمي للزوجين المسنين، نورا صب لبن (68 عاما) ومصطفى صب لبن (72 عاما) لإفساح المجال للاستيلاء على العقار من قبل جمعية "جاليتسيا" الاستيطانية التي تسعى لإخلاء العائلة منذ عام 2010.

وسبق للمحكم أن أخلت باقي أفراد العائلة في عام 2016، ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق العائلة.

ويقع منزل عائلة صب لبن على بعد عدة أمتار من المسجد الأقصى، وهو مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953 ويخضع للإجارة المحمية.

وفي عام 2010 ادعت "جمعية جاليتسيا الاستيطانية" أن منزل العائلة هو وقف يهودي، وعليه قررت المحكمة إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل، وسبق ذلك جلسات عديدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينات القرن الماضي، في محاولة لانتزاع ملكية المنزل.