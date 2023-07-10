الغازي حكما لمباراة سموحة وإنبي في الدوري الممتاز

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء طاقم التحكم المُكلف بإدارة مباراة سموحة وإنبي، مساء اليوم الثلاثاء، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق سموحة نظيره إنبي على ستاد الإسكندرية، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري المصري.

وسيقود مباراة سموحة وإنبي الحكم محمد الغازي، وسيعاونه الثنائي محمد السيد وأحمد كمال، فيما سيكون محمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، وائل فرحان ومحمد عبدالحافظ.