الدفاع المدني في غزة: انتشال جثامين أكثر من 60 شهيدا بحي الشجاعية

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إن جثامين عشرات الشهداء مازالت تحت الأنقاض بعد الاجتياح الأخير لحي الشجاعية شرق مدينة غزة، لافتًا إلى انتشال جثامين أكثر من 60 شهيدًا.

وبحسب ما نشرته وكالة «صفا» الفلسطينية، أضاف بصل في تصريحات متلفزة، اليوم الخميس، أن التقديرات الأولية تشير لاستشهاد 50 على الأقل في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة بنيران الاحتلال، موضحا أن الاحتلال دمر عيادة طبية كانت تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف فلسطيني بالشجاعية.

وقدر المتحدث باسم الدفاع المدني، أن الاحتلال دمر أكثر من 85% من المباني السكنية في الشجاعية وأصبح أكثر من 120 ألف مواطن بلا مأوى.

وأوضح أن جهاز الدفاع المدني يعاني من نقص في الإمكانيات، منوهًا بأنهم لا يستطيعون الوصول للمحاصرين بغزة.

وأشار إلى أن لديهم شهادات موثقة بأن الاحتلال أطلق النار على أهالي حي الشجاعية رغم تحديد مسارات لخروج السكان.

وحذر من أن استمرار بقاء آلاف الجثث تحت الأنقاض يتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة، مطالبًا بتوفير الوقود اللازم لعمل الطواقم في رفع الأنقاض وانتشال جثامين الشهداء.