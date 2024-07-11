إيران: نجري محادثات نووية غير مباشرة مع أمريكا

قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، الخميس، إن طهران «ما زالت تجري محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان»، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز»، عن صحيفة «اعتماد ملي» الإيرانية.

وجاءت تعليقات باقري كني، بعد تصريحات مسئول الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الاثنين، التي قال فيها إن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، في عهد الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان.

وذكر باقري كني أن المحادثات «تجري بشكل غير مباشر عبر عمّان، لكن عملية التفاوض سرية، ولا يمكن الحديث عن تفاصيلها».

ويجري بذل جهود من أجل تهيئة «الأجواء الملائمة» للمفاوضات أمام الحكومة الإيرانية الجديدة، التي ستتولى مهامها في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتعهد بيزشكيان، الذي يتبنى نهجاً معتدلاً نسبياً وفاز في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الإيرانية الأسبوع الماضي، بانتهاج سياسة خارجية عملية، وتخفيف التوتر مع القوى الست الكبرى التي شاركت في المحادثات النووية المتوقفة الآن، لإحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

ومع ذلك، فإن السياسة الخارجية في إيران يقررها في نهاية المطاف الزعيم الأعلى علي خامنئي، الذي حذّر الشهر الماضي قبل الانتخابات من أن «الشخص الذي يعتقد أنه لا يمكن فعل أي شيء دون رضا أميركا، لن يتمكن من إدارة البلاد بشكل جيد».

ويتولى بيزشكيان، منصبه في وقت يحتدم فيه التوتر في الشرق الأوسط بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما أدى إلى تفاقم الخلاف بين طهران وواشنطن.

وأدانت دول غربية في يونيو الماضي إجراءات إيران الأخيرة التي تهدف إلى «توسيع جديد لبرنامجها النووي»، بعدما قلت وكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تواصل زيادة قدراتها النووية