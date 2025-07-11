قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر «تتابع كل حركة تتم في السد الإثيوبي» عبر الأقمار الصناعية والبيانات والتحليل والنماذج الرياضية، مضيفا: «نُجري محاكاة لما يحدث في السد الإثيوبي حتى نستطيع توقع متى تأتي المياه، وفي أي ساعة وبأي كمية؛ ولكن من الصعوبة جدًا توقع تصرفات عشوائية».

واستشهد خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر «MBC مصر» بالأفعال العشوائية الإثيوبية عبر فتح بوابات السد بشكل مفاجئ عند عقد المؤتمرات الصحفية دون أي مبررات فنية.

وأشار إلى أن «المصريين لم يشعروا بالتأثير السلبي من السد الإثيوبي، وتمت حمايتهم عن طريق 3 عوامل هي طريق الأمطار الزائدة، وإجراءات الدولة، والإدارة اليومية من قبل وزارة الري».

ووجه الشكر للسودان الشقيق على التعاون الوثيق خلال السنوات الماضية، في ظل «العشوائية والعبث بمياه النيل الأزرق، وغياب تبادل البيانات من إثيوبيا».

كما وجه سؤالا للفنيين الإثيوبيين حول مصير المياه المخزنة التي تزيد عن 55 مليار متر مكعب، قائلا: «ماذا فعلتم بهذه المياه؟ هل ولدتم بها كهرباء؟».

وكشف أن مشروع سد النهضة «لم يكتمل»، متسائلا عما إذا كانت إثيوبيا ستحتفل مجددا بافتتاح مشروع غير مكتمل، كما حدث في احتفالات سابقة، قائلا: «السد به 13 توربينة، ما تم تركيبه حتى الآن هم فقط 8.. وما يعمل حتى الآن ما بين 5 و 6 بشكل تبادلي».

وشدد أن ما يهم مصر بالأساس ليس الجدل حول اكتمال السد؛ ولكن ضمان «عدم التأثير على تصرفات المياه في المستقبل خلال مراحل التشغيل طويلة الأمد».