وزير الصحة الروسي: إنتاج أول لقاح ضد كورونا في سبتمبر المقبل

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إنتاج أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد، في شهر سبتمبر المقبل.



وأوضح حسبما نشره موقع «روسيا اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم البدء في إنتاج اللقاح في موقعين، الأول هو مركز «غمالي» التابع لوزارة الصحة الروسية، وشركة «بينوفارم»، مشيرًا إلى اهتمام عدد كبير من الدول به.



وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.



وكان قد بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في روسيا، حتى صباح اليوم الثلاثاء، إلى 897599 حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 15131 حالة وفاة.