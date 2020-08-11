أشرف زكي يعتذر لهاني شاكر عن انتقاد أحمد فلوكس له بسبب وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي

تقدم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بإعتذار رسمي للمطرب الكبير هانى شاكر نقيب المهن االموسيقية، وذلك بعد التطاول والانتقاد الحاد الذى وجهه أحمد فلوكس لهانى شاكر بعد وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى.

وخاطب أشرف زكى، هانى شاكر بأن يقبل اعتذار أحمد فلوكس؛ بعد رفض نقيب المهن الموسيقية اعتذار «فلوكس» الذي بث فيديو مباشر على صفحته على موقع «فيسبوك» يعتذر فيه للفنان هانى شاكر بعد انتقاد الجمهور الحاد له.

وتعرض أحمد فلوكس إلى انتقادات وهجوم حاد على موقع «فيسبوك»، واتهمه البعض بأنه يتاجر في وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعدما بث مقطع فيديو يهاجم فيه المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، لعدم اهتمامه باليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي وافته المنية أمس بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وقال «فلوكس» في الفيديو: «أبويا علمني إني مغلطش في حد كبير، لكن أنا معرفش مصطفى حفناوي وأنا في بلد تانية ومتابعه من 8 أيام ومحدش زاره غير تامر حسني لأن تامر راجل وبقاله 7 أيام بيناشد حد إنه يتعالج».

وتابع «فلوكس»: «دلوقتي كله بيقول الله يرحمه، كله بمن فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هاني شاكر اللي قال أنا معرفوش بس قلبي وجعني، طب قلبك موجعكش وهو مش لاقي مستشفى تستقبله وهو عنده جلطة في مخه».