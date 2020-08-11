القومية لسلامة الغذاء تضع ضوابط جديدة لتنظيم استيراد الأغذية

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور حسين منصور، قرارا بقواعد تنظيم ترخيص استيراد الغذاء.

ويهدف هذا القرار لوضع قواعد لتنظيم ترخيص مستوردي الغذاء والمنشآت الغذائية الذين يعملون باستيراد الغذاء بجمهورية مصر العربية بهدف ضمان سلامة وجودة الغذاء المـستورد، توفير الحماية المثلى للمستهلك من المخاطر المتعلقة بالأغذية المستوردة، وفى الوقت ذاته تعزيز كفاءة الإفراج النهائي للواردات الغذائية باعتماد أنشطة رقابية يتم ى اتخاذها في البلد المصدر، قبل استيراد الرسائل الغذائية الى مصر.

ويسرى القرار على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء سواء كان شخص طبيعى أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع فى السوق المحلى.

ويحظر القرار على المخاطبين بأحكامه مباشرة نشاط استيراد الغذاء إلا بعـد الحـصول علـى ترخيص من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه.

وكلف القرار مستوردى الغذاء الذين يمارسون أنشطتهم قبل العمل بأحكامه تقـديم طلـب لاستصدار ترخيص طبقاً لأحكام هذا القرار، خلال ستة اشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وبالنسبة لمنشأت التصنيع الغذائية والمسجلة في الهيئة والتي تزاول نشاطا انتاجيا خـدميا أو في حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها أو لحسابها لمزاولة هذ ا النـشاط، فيعتبـر تـسجيل المنشاة لدى الهيئة بمثابة ترخيص المنشأة كمستورد أغذية فى قوائم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن يدون هذا النشاط عند ترخيص تداول الغذاء المنشأة لدى الهيئة.