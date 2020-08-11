غلق 3 صيدليات بالدقهلية لمدة شهر لعدم وجود مدير لها

وافق الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على إغلاق 3 صيدليات بمدينة السنبلاوين وقريتي كفر غنام ونوب طريف إداريًا لمدة شهر، لممارسة النشاط دون وجود مدير صيدلي مسئول، كما وافق على إعادة ممارسة النشاط الصيدلي لـ3 صيدليات أخرى بمراكز دكرنس والمطرية والسنبلاوين، وذلك لانقضاء مدة الغلق المقررة لها.

ووجه مختار بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال غلق الصيدليات المخالفة، وإعادة ممارسة النشاط للصيدليات الثلاثة الأخرى، مشيرًا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والغذائية، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتطبيق القانون حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وجاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقارير المعروضة من الدكتور سعد مكين وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بالمراكز والمدن والقرى المشار إليها.