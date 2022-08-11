قوات بحرية تركية ترافق سفينة تنقيب عن مصادر الطاقة بالبحر المتوسط

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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، عن وصول السفينة "عبد الحميد خان" إلى منطقة التنقيب "يوركلر-1" في البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك في تغريدة لدونماز على تويتر، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة لها أن السفنية عبد الحميد خان تراففها قوات بحرية، ونشرت صورا تظهر فيها سفينة حربية.

وهناك خلاف بين تركيا واليونان العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب مخزون الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتتهم أثينا انقرة بالاستكشاف غير القانوني عن مخزون الغاز قبالة جزر يونانية. وترفض الحكومة التركية هذه الاتهامات وترى أن عمليات الاستكشاف عن الغاز مشروعة. وهناك نزاع مماثل مع قبرص.

وفي عام 2020، تصاعد النزاع بعدما أرسلت تركيا سفينة البحث الريس عروج إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في مهمة استغرقت شهورا للبحث عن الغاز.

وأدانت اليونان بشدة عمليات الاستكشاف، وقامت بعملية إعادة تسليح ضخمة ردا على ذلك.

ولن تجري السفينة عبد الحميد خان عمليات استكشاف في مياه متنازع عليها في الوقت الحالي.

وبحسب الأناضول، أبحرت سفينة التنقيب التركية الأكبر "عبد الحميد خان"، أول أمس الثلاثاء؛ للتنقيب عن موارد الطاقة في البحر المتوسط وسط مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويبلغ طول السفينة 238 مترا وعرضها 42 مترا ومزودة بنظام أمان مزدوج، وستعمل على تعزيز جهود تركيا في التنقيب عن الهيدروكربونات.

والسفينة قادرة على الحفر حتى عمق 12 ألفا و200 متر، وتضم طاقما مكونا من 200 شخص.