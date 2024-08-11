ضباط إسرائيليون خدموا في غزة: مندهشون إزاء تصريحات متكررة من رتب عسكرية رفيعة بأن النصر قريب

أعرب العشرات من الضباط الإسرائيليين الذين خدموا في غزة، عن اندهاشهم إزاء التصريحات المتكررة من رتب عسكرية رفيعة بأن «النصر قريب».

وبحسب موقع القناة 14 العبرية، قال الضباط في الرسالة التي بعثوا بها إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، إن «قادة الجيش الإسرائيلي لا يسعون إلى تحقيق النصر».

وأضافوا في رسالتهم، التي نقلتها القناة العبرية: «نحن الذين أتينا من الميدان ونعلم جيدًا أن الوضع لا يزال بعيدا عن النصر».

وبحسب التقرير، وصف الضباط صورة مختلفة لما يحدث على الأرض في قطاع غزة، وذلك بعد 200 يوم من الخدمة الاحتياطية.

وقالوا في رسالتهم: «لا يزال بين يدي المقاومة قدرات عابرة للحدود، وطائرات بدون طيار، وطائرات مسيرة متفجرة، وبنية تحتية ضخمة للأنفاق، والعديد من العناصر المستعدين لمواصلة القتال ضدنا».