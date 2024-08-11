خالد أبو بكر: قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس لمدة عام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توجه خالد أبو بكر المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس، بالتهنئة إلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على صدور قرار جمهوري بتمديد خدمته لمدة عام.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «الأرقام التي تحققت تاريخية، وزادت قنوات الاتصال الدولية بين قناة السويس وشركات الملاحة والمنظمات الدولية كافة».

وأضاف: «وتمكنت قناة السويس من كسب القضايا الدولية كافة دون خسارة عميل واحد من عملائها، أتمنى أن تنتهي أزمة البحر الأحمر قريبا.. مبروك للعاملين بالهيئة وللفريق أسامة ربيع».

وأعرب عن تمنياته بـ«انتهاء أزمة البحر الأحمر التي تحرم المصريين من أكثر من 500 مليون دولار شهريا».