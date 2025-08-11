ملك الأردن وولي العهد السعودي يبحثان التطورات في غزة والضفة الغربية

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الاثنين، التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

جاء ذلك خلال لقائهما بمدينة نيوم السعودية في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، بدأها عبد الله الثاني إلى السعودية، الاثنين، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وقال الديوان إن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية وسبل الحرص على توطيدها، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم القضايا العربية والإسلامية".

كما تناولا "أبرز المستجدات بالمنطقة، وعلى رأسها التطورات الراهنة في غزة والضفة الغربية"، وفق البيان ذاته.

ويأتي اللقاء في وقت حرج جداً تشهده المنطقة، خاصةً مع استمرار التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يستدعي تنسيق المواقف وتوحيد الجهود.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.