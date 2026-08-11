لاتفيا تكتشف نفقا يستخدمه المهاجرون تحت سياج الحدود بينها وبين بيلاروس

أعلنت السلطات في لاتفيا اكتشاف نفق تحت الأرض يمكن من خلاله للمهاجرين دخول الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس المجاورة، حسبما أفاد وزير الداخلية يانيس دومبرافا في ريجا اليوم الثلاثاء.

وقال دومبرافا إن قوات حرس الحدود والجيش والشرطة هي التي اكتشفت

النفق بالقرب من معبر سيلين الحدودي المغلق.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن دومبرافا قوله اليوم الثلاثاء ، : "إنه أول نفق من نوعه في لاتفيا".

وأمر دومبرافا بالبحث عن ممرات أخرى تحت الأرض باستخدام معدات إلكترونية.

وتم خلال الأسابيع الأخيرة اكتشاف أنفاق سرية تحت الحدود بين بيلاروس وليتوانيا.

وجرى اكتشاف النفق، الواقع على بعد حوالي 10 أمتار من سياج الحدود، بينما كانت السلطات تحاول إعادة بناء المسار الذي سلكته مجموعة من المهاجرين الذين تم احتجازهم بعد عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.

وبحسب قوات حرس الحدود اللاتفية، تم اعتقال 15 شخصاً.

واتهمت لاتفيا- مثلها في ذلك مثل ليتوانيا وبولندا- بيلاروس، بالقيام، عمدا وبشكل منهجي، بنقل المهاجرين من مناطق الأزمات إلى الحدود الخارجية للتكتل. ورداً على ذلك، عززت لاتفيا أمن حدودها وشيدت سياجاً حدودياً.