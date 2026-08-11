مقتل 10 من أفراد الشرطة النيجيرية في اشتباك مسلح مع متمردين شمال البلاد

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أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 من أفراد الشرطة في اشتباك مسلح بين متمردين وقوات الأمن النيجيرية، في منطقة نائية بشمال البلاد الذي يعاني من الصراعات المسلحة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، بشير عثمان، في بيان، أن الاشتباك وقع أمس الاثنين في منطقة ساكابا بولاية كيبي.

وأضاف عثمان أن الاشتباك أسفر أيضا عن مقتل مدنيين اثنين و17 من المتمردين.

وقال عثمان إن المتمردين كانوا يستقلون دراجات نارية، ومسلحين بأسلحة ثقيلة، عندما اعترضتهم قوات الأمن.

وأوضح عثمان أن المتمردين شوهدوا بالقرب من الحدود مع ولاية زامفارا، التي تتركز فيها جماعات مسلحة تنفذ بشكل متكرر هجمات على البلدات والقرى النيجيرية.

وأضاف عثمان "للأسف، فقدنا 10 من أفراد الشرطة البواسل في الاشتباك، فيما أصيب شرطيان آخران بجروح ويتلقيان العلاج الطبي".