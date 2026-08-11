الأمم المتحدة: تضرر نحو 5 آلاف منزل جراء زلزال كولومبيا

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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا"، الثلاثاء، تضرر نحو 5 آلاف منزل جراء الزلزال الذي ضرب كولومبيا.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدث المكتب ينس لاركه، خلال مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة متحدث منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش.

وقال لاركه إن المعلومات الرسمية بشأن حصيلة الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات يجري تحديثها باستمرار.

وأضاف: "تضرر نحو 5 آلاف منزل ودمر 387 منزلا، كما انهار 61 مبنى، وتضررت أكثر من 550 مؤسسة تعليمية و24 منشأة صحية وأكثر من 350 مركزا مجتمعيا".

وأوضح أن فرق الأمم المتحدة تتابع الوضع الميداني عن كثب، مشيرا إلى عدم تلقي طلب رسمي حتى الآن للحصول على مساعدات دولية.

وأكد استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم لكولومبيا بكامل إمكاناتها.

من جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن أضرارا سُجلت حتى مساء الاثنين في 24 منشأة صحية بـ6 مدن كولومبية.

وأضاف ياساريفيتش أن مكتب المنظمة في كولومبيا فعّل آلية الاستجابة للطوارئ، وأرسل فرقا ميدانية إلى المناطق المتضررة، بينها كالي وتشوكو، لتقييم وضع القطاع الصحي ودعم جهود التنسيق.

ولقي 132 شخصا حتفهم حتى الثلاثاء جراء الزلزال الذي ضرب غربي كولومبيا، أمس الاثنين، وبلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر.

وشعر سكان مناطق مختلفة في فنزويلا والإكوادور وبنما بالزلزال، إلى جانب مناطق واسعة في كولومبيا.