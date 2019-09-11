 اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي 15 سبتمبر بطلب من السعودية - بوابة الشروق
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اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي 15 سبتمبر بطلب من السعودية

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 3:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 سبتمبر 2019 - 3:42 م

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم 15 سبتمبر المقبل، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث التصعيد الإسرائيلي، بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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