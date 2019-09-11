اجتماع طارئ للتعاون الإسلامي 15 سبتمبر بطلب من السعودية

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم 15 سبتمبر المقبل، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث التصعيد الإسرائيلي، بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.