المخرج السينمائي الروسي سيريبرينيكوف يحرز تقدما في معركته القضائية الطويلة

أحرز المخرج السينمائي الروسي الشهير كيريل سيريبرينيكوف، الذي قضى في السابق عاما ونصف قيد الإقامة الجبرية، تقدمًا في معركته القضائية الطويلة ضد مزاعم بالاختلاس اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس أن إحدى محاكم موسكو أعادت القضية إلى ممثلي الادعاء نظرا لأنه من غير المقبول عقد جلسات اخرى في المحاكم في هذه المرحلة والغت شرط عدم مغادرة سيريبرينيكوف المدينة.

وكان سيريبرينيكوف (50 عامًا) قد احتجز في منتصف 2017 بناء على مزاعم بالمشاركة في الاختلاس من صندوق حكومي خاص بالفنون. ورفض المزاعم ودفع ببراءته.

وربط بعض المراقبين القضية بانتقاد المخرج للكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي لديها صلات وثيقة بالمستويات العليا بالحكومة في البلاد.

وجرى رفع الإقامة الجبرية عن المخرج السينمائي في إبريل الماضي.

ورحب المستشار الثقافي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقرار الإفراج عن سيريبرينيكوف آنذاك ووصفها بـ"الأنباء الرائعة".