هيئة الأسرى: المساس بأسرى جلبوع مساس بالشعب الفلسطيني

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اعتقال اثنين من الأسرى الفارين من سجن جلبوع

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى يعقوب قادري ومحمد ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي.

وأكدت الهيئة أن "المساس بهم مساس بالشعب الفلسطيني، وأن إعادة اعتقالهم لن تضعف من عزيمة الأسرى ومعنوياتهم"، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

جاء ذلك بعدما أعاد الاحتلال اعتقال أربعة أسرى من الـ6 الذين انتزعوا حريتهم الاثنين الماضي من سجن "جلبوع" وهم زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، ومحمود عارضة، ويعقوب قادري.

وتوعد نائب وزير الأمن الإسرائيلي ألون شوستر، الأسرى الستة الذين نجحوا بالفرار من سجن جلبوع، بالسجن سنوات طويلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، تصريحات شوستر، اليوم السبت وقوله: "سنلقي القبض على باقي الأسرى الستة، سنعيدهم إلى السجن ليقضوا فيه سنوات طويلة تنتظرهم".