ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم إلى 223 مليونا و851 ألفا و538 حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، وفق ما نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و616 ألفا و874 حالة.

وبحسب الجامعة، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 8ر40 مليون حالة، في حين سجلت الهند 2ر33 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بـ 9ر20 مليون حالة.