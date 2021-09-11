تقديرات إسرائيلية: الأسيران المتبقيان انفصلا عن بعضهما وأحدهما قد يكون في الضفة

قدرت الشرطة الإسرائيلية، أن الأسيرين المتبقيين من أصل 6 الهاربين من سجن جلبوع، قد انفصلوا عن بعض وأن واحدًا منهم على الأقل لم يعد موجودًا داخل الخط الأخضر.

ونقلت قناة 13 الإسرائيلية، عن مصدر في الشرطة، قوله إن هناك تقديرات كبيرة بأن أحد الأسرى قد يكون وصل لمناطق الضفة الغربية. والأسيران الباقيان هما أيهم كممجي ومناضل انفعيات وكلاهما من جنين.

ومن جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ التخوفات على مصير الأسرى الأربعة (محمود العارضة، وزكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري) المُعاد اعتقالهم كبيرة، والتي تتمثل بتعرضهم للتعذيب الشديد، وفرض عزل مضاعف بحقّهم، وحرمانهم من لقاء المحامي لفترة طويلة، والتي تُشكّل أبرز السياسات التي تنفذها أجهزة الاحتلال بحقّ المعتقلين والأسرى، بغية الانتقام منهم والضغط عليهم.

وأضاف نادي الأسير، أنّ على المؤسسات الحقوقية الدولية على اختلاف اختصاصاتها وعلى رأسها الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها اتجاههم، وكذلك التدخل العاجل والفوري، لوقف "العقوبات" الجماعية، الإجراءات التنكيلية الراهنة والمستمرة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال.