﻿﻿رئيس نادي الأسير الفلسطيني: نشعر بالقلق حيال تعرض الأسرى الأربعة لتحقيق قاس يتخلله تعذيب شديد

أعرب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، اليوم السبت، عن قلقه حيال تعرض الأسرى الأربعة الذين تم اعتقالهم أمس واليوم للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات ومعلومات خلال تحقيق السلطات الأمنية الإسرائيلية معهم واستجوابهم.

وقال فارس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال وقفة لمُساندة الأسرى في رام الله، إن اعتقال الأسرى الأربعة سبب شعورًا عامًا بالحزن والقلق على حياتهم نظرًا لمعرفة الفلسطينيين بأن سلطات الاحتلال ستلجأ إلى تحقيق قاس، ويتخلله تعذيب شديد من أجل الحصول على معلومات وبغرض الثأر والانتقام لكنه قال إنه يثق في أن النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف.

وأضاف فارس أن الاحتلال يريد أن يستغل الحادث لتقويض ومصادرة الإنجازات التي حققها الأسرى على مدار عشرات السنين، لكن الأسرى متحفزون للدفاع عن حقوقهم وسيبدأون إضرابًا متدرجًا يوم الجمعة المقبل يُشارك فيه المئات ثم الآلاف للدفاع عن هذه الحقوق.

يُشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض، أمس واليوم، على أربعة من الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع، أشد سجون إسرائيل حراسة، يوم الاثنين الماضي.

والأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم هم زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ومحمد العارضة ومحمود العارضة ويعقوب قدري الذين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، وينتمي الأسرى الستة إلى محافظة جنين الواقعة بشمال الضفة الغربية.